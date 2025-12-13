В Омской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

В одном из сел Нижнеомского района Омской области произошел крупный пожар: огонь полностью уничтожил частный жилой дом площадью 48 квадратных метров.
Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в 22:55. К тушению были привлечены 5 сотрудников ведомства, 3 единицы техники и добровольная пожарная охрана.
В ходе разбора завалов на полу дома было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.
Дознаватели МЧС проводят проверку для установления причины возгорания.
Ранее мы писали, что автомобиль съехал в кювет на трассе Омск — Русская Поляна.