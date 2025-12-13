В Иркутске прошел фестиваль «Магия здоровья» от «Комсомольской правды»

В иркутском Доме молодежи состоялся фестиваль «Магия здоровья», организованный «Комсомольской правдой». Мероприятие было посвящено нетрадиционным практикам для поддержания здоровья и душевного равновесия.
На площадке проходили практические занятия по йоге и дыхательным техникам, сеансы звукотерапии и гонг-медитации. Желающие попробовали ароматерапию, фитотерапию, а также постояли на гвоздях.
Особой популярностью пользовались творческие мастер-классы. Участники создавали своими руками украшения и ловцы снов, заряженные особой энергией, которые можно использовать в качестве новогодних подарков. Также работала ярмарка, где были представлены натуральные продукты от местных фермеров: мед, травяные чаи, а также свечи и изделия ручной работы.
Перед гостями выступил почетный лектор — заслуженный врач России Изислав Лившиц, главный врач Иркутского центра народной медицины, который поделился многолетним опытом в области фитотерапии. Созданию праздничной атмосферы способствовали выступления студии этнической перкуссии «Этнобит» и детских танцевальных коллективов.
