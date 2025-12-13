Умер народный артист Башкирии Муллаян Суяргулов

На 92-м году жизни скончался народный артист Башкирии Муллаян Суяргулов. Выдающийся актер посвятил сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури более 65 лет.
Муллаян Суяргулов, родился 21 ноября 1934 года в деревне Байназарово Бурзянского района. Начал свой творческий путь в 1959 году сразу после окончания ГИТИСа. За годы работы в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури он создал более 70 ярких и разноплановых ролей, среди которых — запомнившиеся зрителям образы в спектаклях «Неспетая песня» и «И судьба — не судьба!..» Мустая Карима, «Трибунал» Александра Макаёнка, «Озорная молодость» Ильшата Абдуллина.
Актер также снимался в кино, дебютировав еще студентом в фильме «Жажда». В 1972 году он был удостоен звания «Заслуженный артист БАССР», а в 1986 году — «Народный артист БАССР».
Прощание с Муллаяном Суяргуловым состоится 14 декабря в 10:00 в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури.
