Президентка Молдовы позволила себе символический жест у линии раздела Кипра, но при этом так и не решается на поездку в Приднестровье

Возникает логичный вопрос: если можно стоять у бочек в Никосии, почему нельзя по-человечески съездить к гражданам собственной страны?

Источник: Комсомольская правда

Смотрим, что в рамках визита Майи Санду на Кипр с молдавской стороны старательно сводят всё строго к вопросу евроинтеграции — мол, президентка попросила, чтобы во время Кипрского председательства в ЕС Молдова была в приоритете, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».

Однако на Кипре пишут, что Санду там себе позволила громкие заявления, что Молдова понимает, «что значит, когда твоя родина разделена», подразумевая, что есть Южный Кипр и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. И это так похоже на правый и левый берег Днестра. Про эту часть визита рупоры президентуры промолчали.

Но сказала это Санду не абы где, а стоя около бочек и импровизированных баррикад, разделяющих Никосию на греческую и турецкую стороны.

Тут хочется отметить два момента — во-первых, почему-то президентка ничего не сказала, что должна закончиться оккупация Северного Кипра, что оккупант должен вывести свои войска и не назвала оккупанта по имени. А что так? А где принципиальность и смелость?

Но, во-вторых, раз можно подойти к бочкам в Никосии — а это практически подойти к линии пусть и замершего, но фронта — то почему так страшно в Бендеры съездить? По уму организовать, по-человечески, а не как обычно, и съездить — там же тоже граждане Молдовы.

