В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ленинградской областью минувшей ночью, сообщают пользователи в соцсетях и в телеграм-каналах.
«Северное сияние в центре Выборга. Выборг, залив Салакка-Лахти, 01:30», — сообщается в Telegram-канале «Астрофотоболото».
Также сообщается, что северное сияние наблюдали в районе Осиновецкого маяка и Шепелево.
«Ажурное сияние сегодня ночью на берегу Финского залива в Шепелево. Сначала на небе появились дюны, не частый вид, глазами скорее размытое серое облачко, но после часа ночи небо заполыхало ярко-ярко», — сообщают в Telegram-канале.