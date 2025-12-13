Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние

В Ленинградской области ночью наблюдали северное сияние.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Ленинградской областью минувшей ночью, сообщают пользователи в соцсетях и в телеграм-каналах.

«Северное сияние в центре Выборга. Выборг, залив Салакка-Лахти, 01:30», — сообщается в Telegram-канале «Астрофотоболото».

Также сообщается, что северное сияние наблюдали в районе Осиновецкого маяка и Шепелево.

«Ажурное сияние сегодня ночью на берегу Финского залива в Шепелево. Сначала на небе появились дюны, не частый вид, глазами скорее размытое серое облачко, но после часа ночи небо заполыхало ярко-ярко», — сообщают в Telegram-канале.