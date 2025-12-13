«Белвест» показал разницу белорусской и азиатской обуви на разрезанных ботинках

«Белвест» протестировал белорусскую и азиатскую обувь, рассказали на предприятия.
На фабрике взяли для проверки белорусскую фабричную обувь и азиатский аналог и разрезали оба ботинка. Технологи отметили, что азиатская пара обуви представлена, как обувь из натуральной кожи, что на самом деле не так.
— Подобная обувь изготавливается из волокон (отходов) кожи, которые путем глубокой переработки приобретают необходимую форму, — прокомментировали в технологическом отделе разработки и внедрения ассортимента «Белвеста».
Подобную «псевдокожу» покрывают полиуретановой пленкой, не пропускающей кислород. В итоге ноги не дышат, а гигиенические свойства обуви ухудшается. При этом и к механическим повреждениям такая пленка на «псевдокоже» не устойчива.
