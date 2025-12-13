Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом

Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США Коулом второй день 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщила БелТА.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.

А в субботу, 13 декабря, переговоры белорусского лидера с американским спецпосланником продолжились.

Сообщали, что в пятницу Лукашенко провел встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе с Коулом.

Тогда белорусский лидер сказал о существовании множества вопросов, обратил внимание на быстрое изменение мира, появление новых проблем, которые следует обсудить и, по возможности, найти решение — «кое-каких вопросов».

Кроме того, Лукашенко сделал заявление о действиях Трампа, сказав про лесть в его адрес.

Тем временем глава Администрации президента Крутой озвучил точное число трудовых мигрантов в Беларуси.

Ранее глава Администрации президента Крутой высказался про нехватку кадров в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше