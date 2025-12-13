Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом

Президент Беларуси Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщила БелТА.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.
А в субботу, 13 декабря, переговоры белорусского лидера с американским спецпосланником продолжились.
Сообщали, что в пятницу Лукашенко провел встречу с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе с Коулом.
Тогда белорусский лидер сказал о существовании множества вопросов, обратил внимание на быстрое изменение мира, появление новых проблем, которые следует обсудить и, по возможности, найти решение — «кое-каких вопросов».
Кроме того, Лукашенко сделал заявление о действиях Трампа, сказав про лесть в его адрес.
