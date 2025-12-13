Филипп Киркоров выступит в Иркутске 29 марта 2026 года

Филипп Киркоров приедет в Иркутск с большим концертом (12+). Выступление состоится 29 марта 2026 года в Ледовом дворце «Айсберг». Начало в 19:00.
— Поклонников ждет масштабное шоу с грандиозной сценографией, спецэффектами и множеством ярких костюмов. В программе прозвучат главные хиты певца: «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя» и «Атлантида», — говорится в анонсе мероприятия.
Стоимость билетов начинается от трех тысяч рублей и доходит до 25 тысяч. По данным организаторов, часть билетов уже раскуплена.
