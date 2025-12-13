Поликлиника горбольницы № 3 в Омске преобразилась после масштабного ремонта

В 2025 году в поликлинике Городской больницы № 3 по улице Энергетиков завершился капитальный ремонт. Его провели в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Теперь учреждение встречает пациентов обновленным фасадом, теплыми и уютными кабинетами, а также современной инфраструктурой.
«В ходе работ выполнены утепление и капитальный ремонт фасада и кровли, реконструированы лестничные марши, заменены системы отопления и вентиляции. Это позволило не только улучшить внешний вид здания, но и значительно снизить теплопотери, повысив комфорт как для сотрудников, так и для пациентов», — отметила главный врач больницы Марина Сайфуллина.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Также обновлены напольные покрытия в холлах и кабинетах приема, смонтирована новая противопожарная сигнализация, отремонтирован холл первого этажа и утеплена входная группа.
Также ремонт провели в отделении общей врачебной практики по улице Глинки, 3А. Здесь полностью заменены все инженерные системы, выполнен косметический ремонт помещений, обновлены регистратура и гардероб, а также реконструирован травматологический пункт, работающий в круглосуточном режиме.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Городская больница № 3 обслуживает почти 46 тысяч жителей Омска, ежедневно принимая более 400 человек за смену. Проведенные работы существенно улучшили условия оказания медицинской помощи.
С 2019 года в Омской области в рамках национальных проектов отремонтировано свыше 320 объектов здравоохранения — ремонтные работы затронули каждую поликлинику региона.
Читайте также: Жительница Омской области запечатлела северное сияние прямо из окна.