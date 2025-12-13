Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов

Блогер Роман Алехин обжаловал в суде включение в реестр иноагентов.

КУРСК, 13 дек — РИА Новости. Блогер Роман Алехин* подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов в Промышленный районный суд города Курска, сообщили в пресс-службе судов по региону.

Ранее признанный иноагентом блогер Алехин* заявлял РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения о включении его в реестр иностранных агентов.

«В Промышленный районный суд города Курска поступило административное исковое заявление Романа Алехина* к Министерству юстиции Российской Федерации об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов», — говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Узнать больше по теме
Биография Романа Алехина
Российский блогер и общественный активист из Курска, Роман Алехин известен как волонтер и советник региональных властей. Не так давно Министерство юстиции внесло военкора в список иностранных агентов: в материале собрали главные факты из его биографии.
Читать дальше