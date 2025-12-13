Блогер Алехин* подал иск о включении в реестр иноагентов

КУРСК, 13 дек — РИА Новости. Блогер Роман Алехин* подал иск об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов в Промышленный районный суд города Курска, сообщили в пресс-службе судов по региону.
Ранее признанный иноагентом блогер Алехин* заявлял РИА Новости, что попросит у Минюста разъяснения о включении его в реестр иностранных агентов.
«В Промышленный районный суд города Курска поступило административное исковое заявление Романа Алехина* к Министерству юстиции Российской Федерации об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов», — говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.