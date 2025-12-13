Ричмонд
В Ростовской области назвали, кому передали земли «Азов Сити»

Большую часть земель бывшей игорной зоны «Азов Сити» передали под сельское хозяйство.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть территории упраздненной игорной зоны «Азов Сити» в Ростовской области сейчас используется для сельского хозяйства. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на региональное Минимущество.

Из первоначально отведенных 1000 гектаров 863,7 га перевели в категорию земель сельхозназначения. Еще 133,2 га были выделены под промышленные цели и переданы в аренду ПАО «Энел Россия» для строительства ветроэлектростанции, однако компания покинула Россию в 2022 году.

Из сельскохозяйственных земель около 250 га остаются в собственности региона и сданы в долгосрочную аренду для агропроизводства. Еще примерно 580 га, ранее также принадлежавшие области, были переведены в частную собственность после трех лет аренды. В министерстве не уточнили, каким именно компаниям.

При этом, согласно данным ЕГРН, не менее 380 га из этих угодий использует ООО «Сельскохозяйственная артель “Маргаритовская”. Остальные участки, находящиеся в частной собственности, граничат с землями этой артели. Оставшаяся территория занята защитными лесополосами.

