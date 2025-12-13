В Ростовской области назвали, кому передали земли «Азов Сити»

Из сельскохозяйственных земель около 250 га остаются в собственности региона и сданы в долгосрочную аренду для агропроизводства. Еще примерно 580 га, ранее также принадлежавшие области, были переведены в частную собственность после трех лет аренды. В министерстве не уточнили, каким именно компаниям.