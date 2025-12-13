Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина

Панасюк вспомнил, как в старых книгах писали, что красное вино подается при комнатной температуре. Однако стандартная «комнатная» температура в России составляет порядка 22 градуса, «а у французов слово “chambre” означает скорее не комнату, а спальню, где температура поддерживалась около 18 градусов», — пояснил Панасюк. Все же 22 градуса — это уже теплое вино, которое теряет свой вкус.