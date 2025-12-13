Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Белые вина нужно охлаждать перед применением до 12−14 градусов, красные — до 14−16, тогда как самая низкая температура для подачи у игристых вин — 8−10 градусов, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
«Белые вина нужно охлаждать перед подачей до температуры 12−14 градусов, а игристые — еще ниже, до 8−10 градусов. Для красных более легких вин оптимальная температура подачи 14−16 градусов, для экстрактивных 16−18 градусов», — сообщил он.
Панасюк вспомнил, как в старых книгах писали, что красное вино подается при комнатной температуре. Однако стандартная «комнатная» температура в России составляет порядка 22 градуса, «а у французов слово “chambre” означает скорее не комнату, а спальню, где температура поддерживалась около 18 градусов», — пояснил Панасюк. Все же 22 градуса — это уже теплое вино, которое теряет свой вкус.
Однако всегда стоит смотреть на этикетку вина — производитель часто указывает конкретные рекомендации на ней.