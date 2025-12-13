Анестезиологу из Иркутска присвоили звание «Заслуженный врач России»

Благодаря ее инициативе в отделении внедрены передовые методы лечения, такие как системный тромболизис при инфаркте и инсульте, регионарное обезболивание и заместительная почечная терапия. Эти методики повысили безопасность пациентов во время операций и снизили количество осложнений.