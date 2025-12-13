Ричмонд
Анестезиологу из Иркутска присвоили звание «Заслуженный врач России»

Ирина Тетерина — врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Заведующая отделением анестезиологии-реанимации медико-санитарной части ИАПО Ирина Тетерина удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Награду ей присвоил президент России Владимир Путин за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения.

Ирина Тетерина — врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Под ее руководством было реорганизовано отделение, открыты палаты интенсивной терапии и кабинет эфферентной терапии.

Благодаря ее инициативе в отделении внедрены передовые методы лечения, такие как системный тромболизис при инфаркте и инсульте, регионарное обезболивание и заместительная почечная терапия. Эти методики повысили безопасность пациентов во время операций и снизили количество осложнений.

Ирина Тетерина лично провела сотни сложных анестезий. Она также является автором более 40 научных работ и трех патентов и активно вовлекает в исследовательскую деятельность своих коллег.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медсестра спасла женщину на борту самолета, следующего из Иркутска.