Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник ГАИ Башкирии экстренно обратился к водителям: он призвал отказаться от поездок после череды смертельных ДТП

Начальник ГАИ Башкирии записал обращение после череды смертельных ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Начальник башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов обратился к водителям после череды смертельных ДТП. В республике участились аварии из-за сложных погодных условий: снега с дождем, метели, гололеда и снежных заносов.

По словам главного гаишника региона, на федеральные и региональные трассы были направлены дополнительные экипажи ДПС. Они будут дежурить на участках дорог, где есть вероятность аварий и затруднения движения.

— Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой: воздержаться от поездок, особенно в ночное время, до наступления благоприятных погодных условий. Если выезд необходим, убедитесь в полной технической исправности автомобиля и строго соблюдать правила дорожного движения, — заявил Севастьянов.

Напомним, за последние сутки в разных районах Башкирии произошло 4 смертельных ДТП, в которых погибли пять человек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.