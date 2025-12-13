Начальник ГАИ Башкирии экстренно обратился к водителям: он призвал отказаться от поездок после череды смертельных ДТП

Начальник башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов обратился к водителям после череды смертельных ДТП. В республике участились аварии из-за сложных погодных условий: снега с дождем, метели, гололеда и снежных заносов.
По словам главного гаишника региона, на федеральные и региональные трассы были направлены дополнительные экипажи ДПС. Они будут дежурить на участках дорог, где есть вероятность аварий и затруднения движения.
— Обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой: воздержаться от поездок, особенно в ночное время, до наступления благоприятных погодных условий. Если выезд необходим, убедитесь в полной технической исправности автомобиля и строго соблюдать правила дорожного движения, — заявил Севастьянов.
Напомним, за последние сутки в разных районах Башкирии произошло 4 смертельных ДТП, в которых погибли пять человек.
