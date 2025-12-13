Эксперты проанализировали динамику цен на рынке недвижимости Дона

Средняя стоимость жилья в ноябре в Ростовской области выросла на 0,1% и составила 143 тысячи рублей. При этом сам темп роста увеличивается третий месяц подряд. Цена квадратного метра новостроек в Ростовской области в ноябре приблизилась к стоимости объявлений, при этом разница сократилась до 0,7%. Такие данные предоставили эксперты СберИндекс после анализа ипотечных сделок банка.
Цены на вторичном рынке жилья Ростовской области слегка замедлили рост в ноябре: показатель составил 0,6% после октябрьских 0,9%. Исследование зафиксировало среднюю цену квадрата готового жилья на уровне 96,6 тыс. рублей, при этом разрыв между ценами предложений и фактических сделок увеличился до 19,9% с прежних 15,3%.
— Ростовская область наряду с другими южными регионами традиционно входит в топ страны по ипотечной активности. Мы видим, что интерес к качественному жилью — как новому, так и на вторичном рынке — остается высоким. Это говорит о зрелости рынка и обдуманных решениях наших клиентов. Донской регион демонстрирует активное развитие жилищного строительства, а программы господдержки, действующие преимущественно на первичном рынке, делают покупку современного жилья доступной для тысяч семей Дона, — отметил заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Антон Усачев, заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка.
По его словам, в ноябре 80,2% объема ипотечных выдач пришлось на новостройки. Это один из самых высоких показателей в стране по итогам ноября. Также оформлялись сделки на загородную недвижимость (12,5%) и вторичное жилье (6,3%).
В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 168,6 тыс. рублей, при этом в ноябре зафиксировано снижение цен на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость готового жилья достигла 144,2 тыс. рублей за квадратный метр, продемонстрировав небольшой рост на 0,1%.
В Ставропольском крае ситуация иная: стоимость квадратного метра готового жилья выросла до 96,9 тыс. рублей, показав значительный рост на 1,5% за месяц. Средняя цена предложения на вторичном рынке достигает 115,6 тыс. рублей, при этом высокий показатель соотношения цены предложения к цене сделки равен 19,3%.
Эксперты отмечают, что первичный рынок жилья продолжает дорожать, демонстрируя шестимесячное непрерывное подорожание, тогда как на вторичном рынке темпы роста стабилизировались. Спрос на новостройки стабильно увеличивается, поддерживая динамику цен, в то время как вторичный рынок испытывает некоторое снижение числа сделок после предшествующего пятимесячного подъема.