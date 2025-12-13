Эксперты проанализировали динамику цен на рынке недвижимости Дона

— Ростовская область наряду с другими южными регионами традиционно входит в топ страны по ипотечной активности. Мы видим, что интерес к качественному жилью — как новому, так и на вторичном рынке — остается высоким. Это говорит о зрелости рынка и обдуманных решениях наших клиентов. Донской регион демонстрирует активное развитие жилищного строительства, а программы господдержки, действующие преимущественно на первичном рынке, делают покупку современного жилья доступной для тысяч семей Дона, — отметил заместитель Управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.