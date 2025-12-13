Защита экс-председателя Ростовского облсуда Золотаревой требует ее оправдания

В ходе прений в Первомайском райсуде Краснодара защита экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой заявила о недоказанности обвинения и потребовала вынести оправдательный приговор. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокаты указали на якобы пробелы по всем эпизодам обвинения, отметив, что оно построено на версиях, а не фактах. По их словам, отсутствуют доказательства обсуждения суммы взятки по одному из эпизодов, а свидетели не заявляли о давлении со стороны Золотаревой. Защита также обратила внимание на возраст, состояние здоровья и 40-летний стаж подзащитной.
Ранее гособвинение просило назначить Золотаревой 20 лет колонии и штраф. Сама она вину не признает. Суд продлил меру пресечения обвиняемым на три месяца. Прения по делу, где фигурируют пять человек, продолжатся 19 декабря.
