Минобороны Беларуси заявило о новых комплексах «Оптима» и «Аэро» на вооружении

Минобороны: подразделения ВС Беларуси получили новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали о поступлении в подразделения Вооруженных сил Беларуси новых комплексов радиоэлектронной борьбы «Оптима» и «Аэро», сообщили на «ВоенТВ».

Предназначение новых комплексов РЭБ заключается в подавлении беспилотников и связи противника и создании устойчивого защитного контура для своих подразделений. Созданные комплексы были белорусским конструкторским бюро «Радар».

При этом в Генштабе подчеркнули, что радиоэлектронная борьба в белорусских Вооруженных силах является приоритетным направлением.

— На ближайшую пятилетку планируется поступление в войска комплексов РЭБ тактического звена управления, различных изделий, которые позволяют обнаруживать беспилотные летательные аппараты и воздействовать на них, — прокомментировал начальник Генштаба — первый замминистра обороны Павел Муравейко.

Еще мы писали, что изменения в военные законы вступили в силу — что считается нападением на Беларусь.

Тем временем МАГАТЭ оценивает масштаб повреждения саркофага соседней с Беларусью ЧАЭС.

