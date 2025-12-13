Минобороны Беларуси заявило о новых комплексах «Оптима» и «Аэро» на вооружении

В Министерстве обороны сказали о поступлении в подразделения Вооруженных сил Беларуси новых комплексов радиоэлектронной борьбы «Оптима» и «Аэро», сообщили на «ВоенТВ».
Предназначение новых комплексов РЭБ заключается в подавлении беспилотников и связи противника и создании устойчивого защитного контура для своих подразделений. Созданные комплексы были белорусским конструкторским бюро «Радар».
При этом в Генштабе подчеркнули, что радиоэлектронная борьба в белорусских Вооруженных силах является приоритетным направлением.
— На ближайшую пятилетку планируется поступление в войска комплексов РЭБ тактического звена управления, различных изделий, которые позволяют обнаруживать беспилотные летательные аппараты и воздействовать на них, — прокомментировал начальник Генштаба — первый замминистра обороны Павел Муравейко.
