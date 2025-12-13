Спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия

Стало известно, что Соединенными Штатами Америки будут сняты санкции с белорусского калия. Такое заявление сделал спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, написало БелТА.
Представитель американских властей отметил, что снять санкции с белорусского калия дал указание президент США Дональд Трамп.
— В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Мы их снимаем сейчас, — заявил он.
Коул также назвал снятие санкции с белорусского калия хорошим ходом со стороны США для Беларуси. И обратил внимание, что общение сторон на тему санкций будет продолжено. При этом он проанонсировал снятие и других рестрикций.
— По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься, — указал политик.
А резюмируя, Коул также выразил надежду, что в будущем Беларусь и США придут к ситуации, когда санкций не будет вовсе.
Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.