Одобрено парламентом: стоимость медполиса в Молдове в будущем году не изменится

Согласно законопроекту, в будущем году прогнозируются доходы ФОМС в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем утверждено в 2025. Расходы прогнозируются на уровне 19,217 миллиарда леев, что также больше на 10,5%, чем в нынешнем году.