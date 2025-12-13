Ричмонд
Одобрено парламентом: стоимость медполиса в Молдове в будущем году не изменится

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Стоимость полиса обязательного медицинского страхования в 2026 году останется неизменным и составит 12 636 леев. Это указано в проекте закона О фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), утвержденного парламентом в первом чтении.

Также не изменится страховой взнос в виде процентного отчисления из заработной платы, он будет сохранен на уровне 9%.

Согласно законопроекту, в будущем году прогнозируются доходы ФОМС в размере 18,83 миллиарда леев, что на 8,3% больше, чем утверждено в 2025. Расходы прогнозируются на уровне 19,217 миллиарда леев, что также больше на 10,5%, чем в нынешнем году.

Базовый фонд, предназначенный для оплаты медицинских и фармацевтических услуг, составит 18,66 миллиарда леев. Из этой суммы 3,9 миллиарда будет выделено на первичную медпомощь. Ассигнования на услуги семейной медицины и общественное здравоохранение увеличатся на 14,1%.

На специализированное амбулаторное лечение, включая стоматологические услуги, предусмотрено 1,74 миллиарда леев, а на неотложную догоспитальную помощь — 2,01 миллиарда. Большая часть базового фонда (8,98 миллиарда леев) будет направлена ​​на стационарное лечение, что на 4,3% больше, чем утверждено на 2025 год.

Увеличатся и расходы на компенсируемые лекарственные средства и медицинские изделия. Рост составит 19,3%, общий объем ассигнований превысит 1,43 миллиарда леев.

Фонд развития и модернизации государственных медицинских учреждений оценивается в 340,2 миллиона леев. Из этой суммы 240,2 миллиона будет направлено на капитальный ремонт ряда медучреждений, включая Институт скорой помощи, Институт кардиологии, Институт матери и ребенка, Республиканскую клиническую больницу им. Тимофея Мошняги и Онкологический институт.

На 2026 год прогнозируется дефицит бюджета ФОМС в размере 385,2 миллиона леев, который должен быть покрыт за счет остатка финансовых средств, который образуется на начало года.

Депутатам предстоит рассмотреть данный документ во втором чтении.