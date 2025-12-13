Геофизические методы помогли выявить уникальные женские погребения в Ополье

«Мы существенным образом продвинулись в использовании геофизических методов для определения местоположения отдельных объектов, конструкций или погребений. К примеру, недавно обнаруженные нами погребения XI века в суздальском Ополье были выявлены при помощи методов геофизики, и точность их работы оказалась очень высокой. Это позволяет нам перейти от исследований большими площадями, которые не всегда дают результата, к более точечному изучению отдельных объектов», — пояснил Макаров.