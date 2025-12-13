Циничное признание молдавского политика: Управление кризисами включает … сами кризисы

Председатель парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп попытался объяснить, как будет работать создаваемый Центр по управлению кризисами. Ниже — дословный перевод заявления Карпа, не требующий комментариев.
"Управление кризисами включает сами кризисы. И готовит учреждения, чтобы они могли отвечать на кризисы не тогда, когда они происходят, а институты чтобы знали, как реагировать, когда кризис уже появляется, учреждение чтобы знало точно, что делать.
У нас есть несколько типов кризисов: кибернетические, энергетические, миграционные, санитарные, финансовые, критическая инфраструктура, продовольственная безопасность.
Центр управления кризисами координирует с министерствами и агентствами, которые отвечают за каждую отдельную область, центр имеет как цель подготовить институты к кризисам".
Не поняли? А они сами поняли, пишет ТГ-канал @primulinmd.