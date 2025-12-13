Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циничное признание молдавского политика: Управление кризисами включает … сами кризисы

Глава парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп попытался разъяснить принципы работы создаваемого Центра по управлению кризисами: получилось витиевато и туманно.

Источник: Комсомольская правда

Председатель парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп попытался объяснить, как будет работать создаваемый Центр по управлению кризисами. Ниже — дословный перевод заявления Карпа, не требующий комментариев.

"Управление кризисами включает сами кризисы. И готовит учреждения, чтобы они могли отвечать на кризисы не тогда, когда они происходят, а институты чтобы знали, как реагировать, когда кризис уже появляется, учреждение чтобы знало точно, что делать.

У нас есть несколько типов кризисов: кибернетические, энергетические, миграционные, санитарные, финансовые, критическая инфраструктура, продовольственная безопасность.

Центр управления кризисами координирует с министерствами и агентствами, которые отвечают за каждую отдельную область, центр имеет как цель подготовить институты к кризисам".

Не поняли? А они сами поняли, пишет ТГ-канал @primulinmd.