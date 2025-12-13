Глава Башкирии: Дёмский парк в Уфе получил международную награду

Проект благоустройства Центрального парка в Дёмском районе Уфы удостоился международной награды Award for Best Community-Led or Participatory Research на Конгрессе ICUH*, который проходит при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Парк, реконструированный и открытый в 2023 году по проекту Института развития городов Башкортостана, получил признание за исследовательскую работу. Специалисты продолжают изучать, как обновленное пространство влияет на подростков и меняет их отношение к району. Важным элементом зоны отдыха стал первый в Уфе современный скейт-парк, который превратился в точку притяжения для молодежи.
Как отметил Радий Хабиров, цель проекта — не просто создание красивых общественных пространств, а наполнение их смыслами и функциями, чтобы жители хотели туда возвращаться.
*Конгресс ICUH (International Conference on Urban Health) — глобальное собрание специалистов разных дисциплин, исследователей, политиков и представителей общественности, посвящённое улучшению городского здоровья в мире.
