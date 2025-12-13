Глава Башкирии: Дёмский парк в Уфе получил международную награду

Парк, реконструированный и открытый в 2023 году по проекту Института развития городов Башкортостана, получил признание за исследовательскую работу. Специалисты продолжают изучать, как обновленное пространство влияет на подростков и меняет их отношение к району. Важным элементом зоны отдыха стал первый в Уфе современный скейт-парк, который превратился в точку притяжения для молодежи.