Эксперт предупредил об опасности свиного мяса

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему употребление свинины может представлять риск для здоровья человека.
— Свинина не является хорошим продуктом. Она быстрее портится, из-за чего нередко становится источником инфекции. К тому же именно свинина чаще всего содержит в себе различные паразиты, что связано с особенностями питания и выгула этих животных, — пояснил специалист.
По его словам, этот вид мяса может плохо усваиваться и вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Кроме того свиньи могут быть переносчиками заболеваний, таких как свиной грипп.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутска обвинили в контрабанде желёз кабарги на 6 млн рублей.