В Батайске в результате ДТП перевернулся автомобиль с пассажирами

Столкновение случилось в 10:15 на перекрестке неравнозначных дорог возле дома № 11 по улице Речной. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 70-летнего водителя. От удара «ВАЗ» опрокинулся.