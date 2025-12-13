В Батайске в результате ДТП перевернулся автомобиль с пассажирами

Утром 13 декабря в Батайске произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля, в результате которого пострадали два человека. Об инциденте сообщает региональная Госавтоинспекция.
Столкновение случилось в 10:15 на перекрестке неравнозначных дорог возле дома № 11 по улице Речной. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 70-летнего водителя. От удара «ВАЗ» опрокинулся.
В результате аварии двое пассажиров легковушки — 68-летний и 63-летний мужчины — получили травмы. Медики доставили их в лечебное учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего ДТП.
