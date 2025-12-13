В Краснодаре с середины декабря начнут отлов бродячих собак

В Краснодаре на вторую половину декабря запланированы мероприятия по отлову безнадзорных собак. Как сообщили в муниципальном приюте для животных, работы будут проходить с 15 по 30 декабря в микрорайоне Черемушки, поселках Российском и Краснодарском, а также в хуторе Копанском.
Горожан, у которых есть домашние питомцы, просят внимательнее следить за животными и не выпускать их на самовыгул в период проведения мероприятий.
С начала года в краевом центре с улиц забрали около 850 собак. Более 600 животных прошли ветеринарные процедуры, 170 были возвращены владельцам. Сейчас в муниципальном приюте содержатся порядка 150 собак.