В Краснодаре с середины декабря начнут отлов бродячих собак

В Краснодаре на вторую половину декабря запланированы мероприятия по отлову безнадзорных собак. Как сообщили в муниципальном приюте для животных, работы будут проходить с 15 по 30 декабря в микрорайоне Черемушки, поселках Российском и Краснодарском, а также в хуторе Копанском.