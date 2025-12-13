Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге из-за сильного ветра падают деревья

В Таганроге убрали упавшие деревья напротив трех домов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 13 декабря из-за сильных порывов ветра зафиксированы случаи падения деревьев и крупных веток. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Аварийные бригады оперативно выезжают на все поступающие сообщения о происшествиях. Работы по устранению последствий уже проведены возле домов на улицах Большой Бульварной, 9, Лизы Чайкиной, 64 и Инициативной, 48.

Городские власти призывают жителей быть внимательными. При обнаружении упавших деревьев или крупных веток необходимо незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 8 (8634) 43−14−06. Также для связи доступен единый экстренный номер 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.