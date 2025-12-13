В Таганроге из-за сильного ветра падают деревья

В Таганроге 13 декабря из-за сильных порывов ветра зафиксированы случаи падения деревьев и крупных веток. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Аварийные бригады оперативно выезжают на все поступающие сообщения о происшествиях. Работы по устранению последствий уже проведены возле домов на улицах Большой Бульварной, 9, Лизы Чайкиной, 64 и Инициативной, 48.
Городские власти призывают жителей быть внимательными. При обнаружении упавших деревьев или крупных веток необходимо незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 8 (8634) 43−14−06. Также для связи доступен единый экстренный номер 112.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.