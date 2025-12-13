Бывшего депутата Госдумы от Омской области Бабурина наградили почетной грамотой

Бывшего депутата Государственной думы от Омской области, почетного президента Омского землячества Сергея Бабурина удостоили Почетной грамоты правительства Омской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте регионального кабмина 12 декабря 2025 года.
Награда присуждена «за активное участие в общественно полезной деятельности» в составе автономной некоммерческой организации содействия объединению омичей «Омское землячество». Почетной грамотой также награжден действующий президент землячества Михаил Тимошенко.
Сергей Бабурин ранее представлял Омскую область в Госдуме и участвовал в президентских выборах 2018 года, набрав 0,65% голосов (около 479 тысяч избирателей). В 2024 году он вновь выдвигался кандидатом в президенты, но позже снял свою кандидатуру и призвал поддержать Владимира Путина.
