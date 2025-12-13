Бывшего депутата Госдумы от Омской области Бабурина наградили почетной грамотой

Сергей Бабурин ранее представлял Омскую область в Госдуме и участвовал в президентских выборах 2018 года, набрав 0,65% голосов (около 479 тысяч избирателей). В 2024 году он вновь выдвигался кандидатом в президенты, но позже снял свою кандидатуру и призвал поддержать Владимира Путина.