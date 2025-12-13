Паника в Молдове: Полиция проверяет сообщение о возможном минировании поезда Бухарест-Киев на северной границе

Согласно предварительным данным, в 12:50 в пункте пропуска Вэлчинец проводник поезда, следовавшего по маршруту Бухарест-Киев, был проинформирован диспетчерской службой Железных дорог Молдовы (CFM) о переданной тревоге. В свою очередь, начальник поезда получил уведомление от «Укрзалізниці» о том, что неизвестный мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в поезде № 100, состоящем из четырех вагонов.