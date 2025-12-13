Ричмонд
Паника в Молдове: Полиция проверяет сообщение о возможном минировании поезда Бухарест-Киев на северной границе

В пункте пропуска Вэлчинец на северной границе Республики Молдова были задействованы экстренные службы после сообщения о возможном минировании поезда, следовавшего по маршруту Бухарест-Киев.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о минировании поезда на северной границе Молдовы.

Пограничная полиция сообщает, что 13 декабря, в 12:57 был активирован сигнал тревоги «Exploziv BRAVO» в Секторе Пограничной полиции Атаки после получения информации через Региональный координационный центр «Север».

Согласно предварительным данным, в 12:50 в пункте пропуска Вэлчинец проводник поезда, следовавшего по маршруту Бухарест-Киев, был проинформирован диспетчерской службой Железных дорог Молдовы (CFM) о переданной тревоге. В свою очередь, начальник поезда получил уведомление от «Укрзалізниці» о том, что неизвестный мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в поезде № 100, состоящем из четырех вагонов.

На момент поступления сигнала поезд находился в пункте пропуска Вэлчинец при выезде из Республики Молдова. Все профильные службы были немедленно приведены в готовность, а на месте применяются процедуры, предусмотренные для подобных ситуаций.