Паника в Молдове: Полиция проверяет сообщение о возможном минировании поезда Бухарест-Киев на северной границе

Сообщение о минировании поезда на северной границе Молдовы.
Пограничная полиция сообщает, что 13 декабря, в 12:57 был активирован сигнал тревоги «Exploziv BRAVO» в Секторе Пограничной полиции Атаки после получения информации через Региональный координационный центр «Север».
Согласно предварительным данным, в 12:50 в пункте пропуска Вэлчинец проводник поезда, следовавшего по маршруту Бухарест-Киев, был проинформирован диспетчерской службой Железных дорог Молдовы (CFM) о переданной тревоге. В свою очередь, начальник поезда получил уведомление от «Укрзалізниці» о том, что неизвестный мужчина позвонил на горячую линию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в поезде № 100, состоящем из четырех вагонов.
На момент поступления сигнала поезд находился в пункте пропуска Вэлчинец при выезде из Республики Молдова. Все профильные службы были немедленно приведены в готовность, а на месте применяются процедуры, предусмотренные для подобных ситуаций.