Башкирия стала лидером по числу участников Большого этнографического диктанта

Башкирия возглавила рейтинг регионов по участию в юбилейном Большом этнографическом диктанте. С 1 по 8 ноября 2025 года проверить свои знания решились 583 725 жителей республики.
В общей сложности диктант написали жители 170 стран. По числу участников за Башкирией следуют Москва (466 621 человек) и Красноярский край (196 059 человек).
Мероприятие, организованное Федеральным агентством по делам национальностей, прошло в десятый раз.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.