Башкирия стала лидером по числу участников Большого этнографического диктанта

Почти 584 тысячи жителей республики ответили на вопросы о культуре народов России.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия возглавила рейтинг регионов по участию в юбилейном Большом этнографическом диктанте. С 1 по 8 ноября 2025 года проверить свои знания решились 583 725 жителей республики.

В общей сложности диктант написали жители 170 стран. По числу участников за Башкирией следуют Москва (466 621 человек) и Красноярский край (196 059 человек).

Мероприятие, организованное Федеральным агентством по делам национальностей, прошло в десятый раз.

