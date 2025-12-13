В Ростовской области шквалистый ветер валит новогодние елки

Также серьезная ситуация сложилась в Таганроге. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, мощные порывы ветра привели к падению крупных деревьев и веток. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Уже проведены работы по устранению последствий в районе нескольких адресов, включая улицы Большая Бульварная, Лизы Чайкиной и Инициативная.