В Ростовской области шквалистый ветер валит новогодние елки

Сильный ветер, о котором ранее предупреждало МЧС, накрыл Ростовскую область 13 декабря, создав угрозу праздничному убранству городов. По информации из местных сообществ, стихия начала валить установленные новогодние ели.
В городе Красный Сулин под напором ветра не устояла полностью украшенная праздничная ель. В Батайске центральная городская елка сильно накренилась, но пока держится. Конструкцию оперативно огородили для безопасности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Также серьезная ситуация сложилась в Таганроге. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, мощные порывы ветра привели к падению крупных деревьев и веток. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Уже проведены работы по устранению последствий в районе нескольких адресов, включая улицы Большая Бульварная, Лизы Чайкиной и Инициативная.
