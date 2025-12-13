Ричмонд
Умер известный белорусский футболист Синицын, становившийся чемпионом страны

Известный белорусский футболист умер на 54 году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер известный белорусский футболист Сергей Синицын, сообщила пресс-служба футбольного клуба «Днепр».

В 1990 году Синицын дебютировал за могилевский клуб. А вместе с мозырской «Славией» становился чемпионом Беларуси и обладателем Кубка страны.

На протяжении карьеры Синицын выступал за могилевское «Торпедо», «Белшину», «Нафтан», жлобинский «Коммунальник», шкловский «Спартак» и могилевские «Торпедо-Кадино» и «Савит».

Последние годы в могилевском «Днепре» Синицын работал тренером вратарей в детско-юношеской школе.

Также «Комсомолка» писала, что звезда легендарных советских фильмов «Девчата» и «Весны на Заречной улице» Николай Рыбников родился 95 лет назад: Женился в Минске по любви и сыграл генерала-белоруса.