Беларусь получит в собственность санаторий на известном озере

В Беларуси государство получило в собственность популярный санаторий.

Источник: Комсомольская правда

В собственность Беларуси безвозмездно передается санаторий. Соответствующее постановление Совмина опубликовали на Национальном правовом портале.

Так, безвозмездно в госсобственность переходит санаторий «Журавушка», находящийся на берегу озера Нарочь. На данный момент санаторий в качестве имущественного комплекса принадлежит коммунальному производственному унитарному предприятию «Минскхлебпром».

По решению правительства до 1 января 2026-го санаторий перейдет в собственность Беларуси. После этого санаторный комплекс будет передан в хозяйственное ведение санатория «Приозерный» Управления делами президента.

На сайте санатория «Журавушка» говорится о передаче собственности с пометкой, что санаторий «продолжает работать в прежнем режиме».

Тем временем новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 310 рублей с человека.

Тем временем МЧС Беларуси назвало опасность популярной в соцсетях елки-невесты.

А еще мы писали, что бесплатные сеансы популярных фильмов проходят в Минске.

Тем временем БЖД запускает новогодние поезда с проводницами-Снегурочками.