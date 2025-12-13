Беларусь получит в собственность санаторий на известном озере

В собственность Беларуси безвозмездно передается санаторий. Соответствующее постановление Совмина опубликовали на Национальном правовом портале.
Так, безвозмездно в госсобственность переходит санаторий «Журавушка», находящийся на берегу озера Нарочь. На данный момент санаторий в качестве имущественного комплекса принадлежит коммунальному производственному унитарному предприятию «Минскхлебпром».
По решению правительства до 1 января 2026-го санаторий перейдет в собственность Беларуси. После этого санаторный комплекс будет передан в хозяйственное ведение санатория «Приозерный» Управления делами президента.
На сайте санатория «Журавушка» говорится о передаче собственности с пометкой, что санаторий «продолжает работать в прежнем режиме».
Тем временем новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 310 рублей с человека.
Тем временем МЧС Беларуси назвало опасность популярной в соцсетях елки-невесты.
А еще мы писали, что бесплатные сеансы популярных фильмов проходят в Минске.
Тем временем БЖД запускает новогодние поезда с проводницами-Снегурочками.