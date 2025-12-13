Профессор ННГУ Сергей Слугин умер в Нижнем Новгороде 12 декабря

С 1960 года Сергей Слугин был тесно связан с университетом. Он вошел в число создателей первого в СССР факультета вычислительной математики и кибернетики в 1963 году. Также стал основателем кафедры численного и функционального анализа, а затем на протяжении 41 года возглавлял ее. В 1966—1976 годах он занимал должность декана факультета ВМК.