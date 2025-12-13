Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе Трампа после отмены санкций на калий

Тогда Александр Лукашенко на встрече отмечал, что готов обсудить с США вопрос с заключенными: «Большая сделка, как говорит Трамп». Позже президент подтвердил такую возможность: «Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем. Давайте будем решать. Мы к этому готовы».