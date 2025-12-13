Ричмонд
Лукашенко помиловал 123 человек по просьбе Трампа после отмены санкций на калий

Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 человека по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что глава государства принял решение о помиловании в рамках достигнутых договоренностей с американским президентом и по просьбе Трампа, а также в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Беларуси, которые ранее ввела администрация предыдущего президента США Джо Байдена. Также решения принято в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконный санкций против Беларуси.

Александр Лукашенко помиловал 123 граждан различных стран, которые были осужденных за осуществление шпионской, террористической и экстремистской деятельности.

Отмечается, что решение о помиловании было принято также в связи с просьбами других глав государств, исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Данный жест направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений Беларуси со странами-партнерами и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом.

За последнее время, с учетом принятых президентом Беларуси решений, общее количество помилованных лиц составило 156 человек. Среди них — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

Напомним, 11 сентября 2025-го сообщалось, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, и объявили, что Трамп сказал снять санкции США с «Белавиа», а Штаты хотят вернуть посольство в Минске.

Тогда Александр Лукашенко на встрече отмечал, что готов обсудить с США вопрос с заключенными: «Большая сделка, как говорит Трамп». Позже президент подтвердил такую возможность: «Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем. Давайте будем решать. Мы к этому готовы».

Также после той встречи с Коулом Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. И помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. Отдельно сообщалось о помиловании 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран.

Напомним, что после телефонного разговора Лукашенко и Трампа 15 августа белорусский президент провел также разговор с Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США. Кроме того, в июне 2025-го Джон Коул рассказал в соцсетях, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.

Сейчас спецпосланник США Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия. А еще Коул сказал про освобождение заключенных и нормализацию отношений Беларуси и США.

Кроме того, спецпосланник Трампа Коул сказал про советы Лукашенко Путину. И еще Коул сказал про хорошие советы Лукашенко по Украине.

Напомним, Александр Лукашенко второй день ведет переговоры со спецпосланником США Коулом. Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря.

