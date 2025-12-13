Ричмонд
В Ростове в переулке 4-м Желанном загорелся частный дом

В Ростов огонь охватил 70 кв. метров кровли частного дома.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел 13 декабря в частном секторе Ростова на в переулке 4-м Желанном. Информация о возгорании поступила на пульт экстренных служб в 15:28.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, происшествие зафиксировано на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод-любитель» в Советском районе города. Огонь вспыхнул в индивидуальном жилом доме, расположенном в переулке 4-м Желанном, 3.

По данным чрезвычайного ведомства, огнем охвачена кровля строения общей площадью 70 квадратных метров. В тушении задействованы 5 единиц специальной техники и 17 человек личного состава.

В настоящее время пожарные проводят тушение дома. Обстоятельства и возможная причина инцидента пока не известны.

