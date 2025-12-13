«Основной контингент — невакцинированные». Минздрав сказал о росте заболеваемости гриппом среди белорусов

В ведомстве отметили, что в декабре 2025-го уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних значений. В стране циркулируют вирусы гриппа А двух основных штаммов — гонконгского гриппа и пандемического штамма 2009 года. Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы: аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.