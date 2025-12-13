Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Основной контингент — невакцинированные». Минздрав сказал о росте заболеваемости гриппом среди белорусов

Минздрав объявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили о сезонном увеличении количества заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом в Беларуси.

В ведомстве отметили, что в декабре 2025-го уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних значений. В стране циркулируют вирусы гриппа А двух основных штаммов — гонконгского гриппа и пандемического штамма 2009 года. Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы: аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.

При этом в министерстве указали на то, что основной контингент заболевших гриппом — лица, которые не прошли вакцинацию в текущем сезоне.

— Основная часть заболевших — амбулаторные пациенты. Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается, — добавили в пресс-службе.

И добавили, что используемые в Беларуси вакцины против гриппа, содержат актуальный штаммовый состав и достаточное количество антигенов для снижения риска заражения. Также они способствуют предотвращению развития тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания.

Массовая вакцинация в Беларуси завершилась, прививки получили более 1,3 миллиона человек. При этом возможность вакцинировать еще есть.

Еще Минздрав изменил график работы медучреждений на новогодние праздники в Беларуси.

И мы писали, что Беларусь получит в собственность санаторий на известном озере.