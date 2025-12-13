«Основной контингент — невакцинированные». Минздрав сказал о росте заболеваемости гриппом среди белорусов

В Министерстве здравоохранения сообщили о сезонном увеличении количества заболевших острыми респираторными инфекциями и гриппом в Беларуси.
В ведомстве отметили, что в декабре 2025-го уровень заболеваемости находится в пределах средних многолетних значений. В стране циркулируют вирусы гриппа А двух основных штаммов — гонконгского гриппа и пандемического штамма 2009 года. Также циркулируют негриппозные респираторные вирусы: аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2.
При этом в министерстве указали на то, что основной контингент заболевших гриппом — лица, которые не прошли вакцинацию в текущем сезоне.
— Основная часть заболевших — амбулаторные пациенты. Увеличения числа госпитализированных по причине заболевания гриппом — не отмечается, — добавили в пресс-службе.
И добавили, что используемые в Беларуси вакцины против гриппа, содержат актуальный штаммовый состав и достаточное количество антигенов для снижения риска заражения. Также они способствуют предотвращению развития тяжелого течения и неблагоприятного исхода заболевания.
Массовая вакцинация в Беларуси завершилась, прививки получили более 1,3 миллиона человек. При этом возможность вакцинировать еще есть.
Еще Минздрав изменил график работы медучреждений на новогодние праздники в Беларуси.
