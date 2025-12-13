Ричмонд
В Башкирии 664 единицы спецтехники очищают дороги от снега

На расчистку трасс и магистралей за сутки направили более 2 тысяч тонн противогололедных материалов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии дорожные службы работают в круглосуточном режиме из-за снегопада. Как сообщает Минтранс республики, за сутки на очистку трасс направили 664 единицы спецтехники: 120 машин — на федеральных дорогах, 359 — на региональных и 185 — в Уфе.

Для борьбы с гололедицей использовали более 2 тысяч тонн специальных противогололедных материалов. Работы продолжаются в усиленном режиме на всех основных магистралях.

Напомним, сегодня в Башкирии ненастная погода: в отдельных районах поднялась метель. Ранее с предупреждением к водителям обратился глава ГАИ республики.

