В Башкирии 664 единицы спецтехники очищают дороги от снега

В Башкирии дорожные службы работают в круглосуточном режиме из-за снегопада. Как сообщает Минтранс республики, за сутки на очистку трасс направили 664 единицы спецтехники: 120 машин — на федеральных дорогах, 359 — на региональных и 185 — в Уфе.
Для борьбы с гололедицей использовали более 2 тысяч тонн специальных противогололедных материалов. Работы продолжаются в усиленном режиме на всех основных магистралях.
Напомним, сегодня в Башкирии ненастная погода: в отдельных районах поднялась метель. Ранее с предупреждением к водителям обратился глава ГАИ республики.
