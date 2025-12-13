Суд в Ростовской области отказался принимать медицинские выводы нейросети

В ходе разбирательства дончанин обвинялся в насильственных действиях в отношении матери своего ребенка. Мужчина отрицал факт удара, утверждая, что лишь сделал угрожающий жест. Официальное медицинское освидетельствование зафиксировало у потерпевшей повреждение губы, но обвиняемый с этим не согласился.