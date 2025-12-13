Суд в Ростовской области отказался принимать медицинские выводы нейросети

Суд в Ростовской области рассмотрел и признал несостоятельным медицинский вывод, сформированный искусственным интеллектом. Этот аргумент был использован обвиняемым по делу о нанесении побоев, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
В ходе разбирательства дончанин обвинялся в насильственных действиях в отношении матери своего ребенка. Мужчина отрицал факт удара, утверждая, что лишь сделал угрожающий жест. Официальное медицинское освидетельствование зафиксировало у потерпевшей повреждение губы, но обвиняемый с этим не согласился.
Получив отказ в проведении новой экспертизы, он решил обратиться к нейросети. Мужчина загрузил фотографию потерпевшей и запросил медицинское заключение. Искусственный интеллект, проанализировав изображение, предположил возможные воспалительные или инфекционные заболевания (такие как герпес или кандидоз), но не выявил признаков физической травмы.
Несмотря на то что данный довод был приобщен к материалам уголовного дела, суд отклонил выводы нейросети как несостоятельные. Ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.
В итоге суд назначил мужчине наказание в виде четырех месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев и ежемесячным удержанием 5% заработка в доход государства. Апелляция оставила этот приговор в силе.