Академик Макаров: расшифровка ДНК скифов позволит изучить другие народы

Планируются новые проекты, которые будут связаны с изучением сарматов, руси, хазар и финно-угорских племен, сообщил директор Института археологии РАН.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Быстрое развитие палеогеномных исследований в России позволило российским ученым изучить в 2025 году генетическое наследие скифов, что открывает дорогу для аналогичных исследований, посвященных сарматам, хазарам и древнерусским и финно-угорским племенам. Об этом ТАСС сообщил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

«Важнейшим направлением в нашей работе остается палеогенетика. В этом году нам удалось провести масштабное палеогенетическое исследование скифов, которое было полностью проведено в российских лабораториях на материалах, которые не были вывезены за рубеж и сохранены в ИА РАН и в Музее палеонтологии МГУ. Мы ждем новых проектов, которые будут связаны с изучением сарматов, руси, хазар и финно-угорских племен», — заявил Макаров.