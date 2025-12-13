Академик Макаров: расшифровка ДНК скифов позволит изучить другие народы

«Важнейшим направлением в нашей работе остается палеогенетика. В этом году нам удалось провести масштабное палеогенетическое исследование скифов, которое было полностью проведено в российских лабораториях на материалах, которые не были вывезены за рубеж и сохранены в ИА РАН и в Музее палеонтологии МГУ. Мы ждем новых проектов, которые будут связаны с изучением сарматов, руси, хазар и финно-угорских племен», — заявил Макаров.