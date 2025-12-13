Уроженец города Кстово Сергей Колденков стал вице-чемпионом мира по боксу

Обладателем серебряной награды чемпионата мира по боксу в Дубае (ОАЭ) стал наш земляк Сергей Колденков, выступавший в весовой категории до 71 кг.
Сергей Колденков уверенно дошёл до финала, поочерёдно одолев соперников из Индии, Колумбии, Мозамбика и Туркменистана. В решающем поединке за золото ученик Игоря Андреева встретился с опытным боксёром Аблайханом Жусуповым из Казахстана — чемпионом Азии-2024, трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира.
Колденков провёл достойный бой, больше владел инициативой, но раздельным решением судей, к сожалению, победу присудили его сопернику.
В награду победитель получил чек на 300 тысяч долларов, наш земляк заработал сумму вдвое меньше.
Добавим, что в этом году 21-летний Колденков стал победителем Кубка и чемпионата России.