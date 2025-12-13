Уроженец города Кстово Сергей Колденков стал вице-чемпионом мира по боксу

Сергей Колденков уверенно дошёл до финала, поочерёдно одолев соперников из Индии, Колумбии, Мозамбика и Туркменистана. В решающем поединке за золото ученик Игоря Андреева встретился с опытным боксёром Аблайханом Жусуповым из Казахстана — чемпионом Азии-2024, трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира.