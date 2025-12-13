Непогода в Башкирии сохранится в ближайшие сутки

В Башкирии в ближайшие сутки сохранится ненастная погода. Об этом предупредило региональное МЧС.
Местами по республике ожидается сильный снег, метель с видимостью до 500−1000 метров на отдельных участках дорог, гололед и снежные заносы. Ветер будет переходить с юго-восточного на северо-западное направление — его порывы будут достигать 22 метров в секунду.
Ночью и днем температура воздуха составит −2, −7 градусов. Местами немного подморозит до −13.
Напомним, сегодня в связи с тяжелыми погодными условиями к водителям обратился начальник ГАИ Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.