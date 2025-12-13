Ричмонд
В Ростовской области более 90 бригад восстанавливают электроснабжение

На Дону после непогоды уже восстановили 25 воздушных линий электропередачи.

Источник: Комсомольская правда

Более 90 бригад работают над восстановлением электроснабжения в Ростовской области, нарушенного из-за непогоды, охватившей регион 13 декабря. Об этом сообщили в «Россети Юг».

Специалисты уже вернули в строй 25 воздушных линий электропередачи в пострадавших населенных пунктах. После ремонта и испытаний в работу введены линии как основной, так и распределительной сети.

Для ликвидации всех технологических нарушений задействованы 286 человек и 112 единиц спецтехники.

В ресурсоснабжающей организации напомнили, что с вопросами по электроснабжению жители региона могут круглосуточно обращаться на бесплатную горячую линию: 8−800−220−0−220 или по короткому номеру 220 с мобильных телефонов.

