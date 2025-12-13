В Ростовской области более 90 бригад восстанавливают электроснабжение

Более 90 бригад работают над восстановлением электроснабжения в Ростовской области, нарушенного из-за непогоды, охватившей регион 13 декабря. Об этом сообщили в «Россети Юг».
Специалисты уже вернули в строй 25 воздушных линий электропередачи в пострадавших населенных пунктах. После ремонта и испытаний в работу введены линии как основной, так и распределительной сети.
Для ликвидации всех технологических нарушений задействованы 286 человек и 112 единиц спецтехники.
В ресурсоснабжающей организации напомнили, что с вопросами по электроснабжению жители региона могут круглосуточно обращаться на бесплатную горячую линию: 8−800−220−0−220 или по короткому номеру 220 с мобильных телефонов.
