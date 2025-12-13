«Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели». Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 15 по 21 декабря

В начале недели влияние на погоду в Беларусь окажутся контрастные атмосферные фронты. Будет облачно. В понедельник, 15 декабря, повсеместно, а во вторник, 16 декабря, по востоку — дождь с мокрым снегом. Не исключены туманы и гололедица при влажности воздуха 90%. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью от −3 градусов по северо-востоку до +5 градусов по западу станы. Днем в понедельник от 0 до +7 градусов, во вторник — от +2 до +6 градусов.