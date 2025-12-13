«Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели». Синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 15 по 21 декабря

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал о погоде на предстоящей неделе с 15 до 21 декабря, которая по своему характеру по-настоящему зимней не будет. По его словам, в выходные белорусы ощутили дыхание Арктики, зима напомнила о себе, и особенно это коснулось северо-восточного региона Беларуси, но похолодание долгим не будет.
Погоду в Беларуси на предстоящей неделе будут определять воздушные массы с Атлантики, которые опять повысят температурный фон, и он снова станет выше нормы.
«А это значит, что настоящей классической зимы по-прежнему ждать не стоит», — отметил синоптик.
Период оттепельной погоды продлится, как как минимум, до начала двадцатых чисел декабря. Он будет сопровождаться туманами по ночам и в утренние часы, а также гололедом.
В начале недели влияние на погоду в Беларусь окажутся контрастные атмосферные фронты. Будет облачно. В понедельник, 15 декабря, повсеместно, а во вторник, 16 декабря, по востоку — дождь с мокрым снегом. Не исключены туманы и гололедица при влажности воздуха 90%. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью от −3 градусов по северо-востоку до +5 градусов по западу станы. Днем в понедельник от 0 до +7 градусов, во вторник — от +2 до +6 градусов.
В середине недели Беларусь окажется в зоне высокого атмосферного давления, будет без существенных осадков, но в ночные и утренние туманы с видимостью до 500 метров и гололед, все еще возможны. Температура в среду ночью от −2 до +3 градусов. В дневные часы от +1 до +5 градусов.
По предварительным данным, в четверг на погоду в Беларуси окажет влияние антициклон с центром над югом Европы. А это значит, что осадки маловероятны, но вероятны туман и гололед. Ночью от слабого минуса до слабого плюса. Днем в четверг и в пятницу до +4 градусов.
В предстоящие выходные дни синоптики ждут небольшие, кратковременные осадки и умеренный юго-восточный ветер, туман и гололедицу. В ночные часы около 0, в середине дня в субботу от +3 до +6 градусов, в воскресенье чуть холоднее, не выше +4 градусов.
