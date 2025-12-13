Ричмонд
Умер глава Реутова Филипп Науменко, ранее попавший в ДТП

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Скончался глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в начале декабря, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Источник: Филипп Науменко | Глава Реутова/Telegram

«Ушёл из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

Спикер Мособлдумы отметил, что Науменко много лет проработал в Подмосковье, занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе.

«Под его руководством в последние годы развивался город Реутов. Будучи глубоко верующим человеком, он большое внимание уделял поддержке Церкви, помощи ближним. Искренние слова поддержки семье», — добавил Брынцалов.

Ранее СМИ сообщили, что глава Реутова попал в ДТП в Нижегородской области и был госпитализирован, после чего был срочно доставлен в Москву вертолетом в крайне тяжелом состоянии.