Минздрав ответил на самые частые вопросы об электронных рецептах — но вопросов меньше не стало

Но некоторые из них вызывают новые вопросы.
Лежачие и пожилые пациенты: самим идти не нужно.
Если пациент по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику будь то лежачий больной или пожилой человек — лекарства по электронному рецепту за него могут получить близкие родственники или законные представители.
В экстренных случаях предлагается не экспериментировать с системой, а сразу вызывать скорую помощь. А если препарат нужен срочно, врач должен поставить в рецепте пометку cito (срочно) или statim (немедленно) — это сигнал аптеке, что тянуть нельзя.
Ночью разболелся зуб — что делать?
Если ночью накрыла зубная боль, а обезболивающего под рукой нет, Минздрав советует не паниковать. Обезболивающие препараты входят в список лекарств, которые можно купить без рецепта. Если боль совсем невыносимая — можно обратиться в экстренное приёмное отделение самостоятельно или через скорую помощь.
Также входят в перечень безрецептурных средств, которые можно купить в любой аптеке:
Жаропонижающие препараты — парацетамол, ибуфаст, февалган.
Противоаллергические препараты (всего 25 наименований).
Корвалол, валериана и валидол.
Хронические больные: бегать к врачу каждый месяц не придётся.
Пациентам с хроническими заболеваниями (за исключением отдельных препаратов с анаболической активностью) рецепты могут выписываться сразу на длительный срок:
до 60 дней — по большинству препаратов;
до 90 дней — по отдельным позициям.
Лекарства для животных: тут начинается самое интересное.
Минздрав честно заявил: электронный рецепт медицинские учреждения могут выписывать только людям. Назначение лекарств для животных — зона ответственности специализированных ветеринарных организаций.
От редакции добавим, что на практике это означает, что владельцы животных, которых лечат «человеческими» препаратами, легально купить их в обычной аптеке теперь не смогут. Остаётся старый, проверенный способ — «договориться». А мы ведь как раз от этого и пытались уйти, не так ли?
Аптечки в машинах и офисах никуда не денутся.
Все лекарства и медицинские изделия, входящие в состав автомобильных аптечек, относятся к безрецептурным. То же самое касается офисных аптечек — их можно формировать без каких-либо проблем.
А если заболел иностранец?
Если у иностранного гражданина болит голова или желудок из-за непривычной еды, он может воспользоваться безрецептурными обезболивающими препаратами. Кроме того, в Узбекистане утверждён порядок оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства — они имеют право обращаться в медицинские учреждения на общих основаниях.
Минздрав попытался закрыть самые острые вопросы по электронным рецептам и частично это получилось. Однако история с лекарствами для животных и общая нагрузка на систему показывают: реальная практика, как обычно, окажется сложнее официальных разъяснений. Продолжаем наблюдать и задавать неудобные вопросы.