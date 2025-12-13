Эйсмонт: более 100 человек из помилованных Президентом отправлены в Украину в обмен на белорусов и россиян

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 человек из помилованных Президентом Беларуси Александром Лукашенко были отправлены в Украину в обмен на раненых россиян и попавших там в плен белорусов. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
«Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину — в обмен на попавших там в плен белорусов — за них Президента очень просили их родственники — и на раненых россиян», — сказала она.
Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран. «В рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных Администрацией предыдущего Президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — заявили в пресс-службе Президента Беларуси.
Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом. -0-
