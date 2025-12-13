Эйсмонт: более 100 человек из помилованных Президентом отправлены в Украину в обмен на белорусов и россиян

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран. «В рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных Администрацией предыдущего Президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — заявили в пресс-службе Президента Беларуси.