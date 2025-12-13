Определен перечень медпоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий

Документ устанавливает перечень медицинских показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий, а также перечень медицинских противопоказаний к их применению и медпротивопоказаний для суррогатного материнства и к донорству половых клеток. Также постановление устанавливает перечень медицинских показаний для проведения редукции и перечень заболеваний, при которых допускается выбор пола будущего ребенка.