Определен перечень медпоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав определил перечень медпоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий. Это следует из постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 октября 2025 года № 170, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документ устанавливает перечень медицинских показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий, а также перечень медицинских противопоказаний к их применению и медпротивопоказаний для суррогатного материнства и к донорству половых клеток. Также постановление устанавливает перечень медицинских показаний для проведения редукции и перечень заболеваний, при которых допускается выбор пола будущего ребенка.
Постановление утверждает и ряд инструкций. Среди них — инструкция о порядке проведения медицинского осмотра пациента, в отношении которого предполагается применение вспомогательных репродуктивных технологий, инструкция о порядке проведения медосмотра донора половых клеток, инструкция о порядке хранения и условиях криоконсервации половых клеток, донорских половых клеток и эмбрионов и других.
Документ признает утратившими силу: постановления Минздрава от 24 декабря 2019 года № 124 «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий» и от 12 июня 2024 года № 100 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2019 года № 124».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-