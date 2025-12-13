Ричмонд
Министр обороны России Белоусов встретился с военкорами

Андрей Белоусов обсудил с военкорами развитие войск беспилотных систем ВС РФ и модернизацию вооружения. Военкоры обратились к главе Минобороны РФ с инициативами.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем ВС РФ, модернизации вооружения, военной техники и средств поражения с учетом опыта применения в зоне СВО.

Кроме того, Белоусов обсудил с военкорами вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО, продовольственное обеспечение военнослужащих и потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.

Сообщается, что военкоры также обратились к министру с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО.

Ранее Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением населённого пункта Северск в ДНР.

