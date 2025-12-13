Бесплатная выставка «Книга сказок» открылась в Национальном центре «Россия»

В финальной точке маршрута в «Тереме» состоялась торжественная церемония зажжения новогодней ёлки. Теперь это традиция, которая будет проводиться в Национальном центре «Россия» ежегодно в преддверии главного семейного праздника. Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания, отметила глава НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Вдоль пути всегда есть выбор между добром и злом, преданностью и предательством, безделием и трудолюбием. Этот выбор позволяет нам стать лучше, добавила она.