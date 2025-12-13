Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержаны семь человек за похищения и разбой

Задержаны подозреваемые в похищении двух человек с автозаправки в Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Семь человек задержаны в Санкт-Петербурге по обвинению в похищении людей, разбое, вымогательствах и самоуправстве. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны семь человек», — рассказали в ведомстве.

Как полагает следствие, в декабре задержанные похитила двух человек с автозаправки в Невском районе Петербурга. Потерпевших насильно посадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили потерпевших и похитили у них имущество общей стоимостью свыше 2 млн 200 тыс. рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области депутат держал людей в рабстве и грабил участника СВО.