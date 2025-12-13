В Петербурге задержаны семь человек за похищения и разбой

Семь человек задержаны в Санкт-Петербурге по обвинению в похищении людей, разбое, вымогательствах и самоуправстве. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны семь человек», — рассказали в ведомстве.
Как полагает следствие, в декабре задержанные похитила двух человек с автозаправки в Невском районе Петербурга. Потерпевших насильно посадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили потерпевших и похитили у них имущество общей стоимостью свыше 2 млн 200 тыс. рублей.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
