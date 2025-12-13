В Петербурге задержаны семь человек за похищения и разбой

Как полагает следствие, в декабре задержанные похитила двух человек с автозаправки в Невском районе Петербурга. Потерпевших насильно посадили в машину и вывезли в лесополосу. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили потерпевших и похитили у них имущество общей стоимостью свыше 2 млн 200 тыс. рублей.